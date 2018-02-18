СК: стрельбу в дагестанском Кизляре открыл 22-летний местный житель

Стрельбу в дагестанском городе Кизляр, в результате которой погибли четыре женщины, открыл 22-летний местный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Дагестану.

«Личность нападавшего (который был уничтожен) установлена. Это местный житель 1995 года рождения», — сообщили в ведомстве.

В воскресенье днем нападавший открыл стрельбу из охотничьего оружия по людям, выходившим из церкви в городе Кизляр. Инцидент произошел во время проведения масленичных гуляний. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, еще четверо ранены. Нападавшего ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося следственный комитет возбудил два уголовных дела.

Соучастница нападавшего попыталась скрыться с места преступления, но ее задержали.