СК завел два уголовных дела после расстрела четырех человек в Дагестане

Следственный комитет завел два уголовных дела по факту стрельбы в дагестанском Кизляре, где неизвестный расстрелял четырех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Дагестану Расул Темирбеков.

«По факту нападения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 «Убийство» и ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», — сообщил собеседник агентства.

Неизвестный открыл стрельбу из охотничьего оружия по людям, выходившим из церкви в городе Кизляр. Инцидент произошел во время проведения масленичных гуляний. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, еще четверо ранены. Нападавшего ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

Соучастница нападавшего попыталась скрыться с места преступления, но ее задержали.