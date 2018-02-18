Прямой эфир

Бастрыкин взял под личный контроль расследование стрельбы в Дагестане

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после стрельбы жителя дагестанского города Кизляк по прихожанам местной церкви.

«Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела», — приводятся на сайте СК слова официального представителя ведомства Светланы Петренко. 

Как сообщал портал iz.ru, жертвами стрельбы, открытой 22-летним мужчиной, стали пять женщин. Четыре из них скончались на месте, еще одна умерла на операционном столе. В больнице остаются четверо пострадавших в результате стрельбы, в том числе двое правоохранителей. 

Сам нападавший был ликвидирован полицейскими на месте преступления. Согласно некоторым данным, он ранее не привлекался к ответственности. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК завел два уголовных дела после расстрела четырех человек в Дагестане
СК: стрельбу в дагестанском Кизляре открыл 22-летний местный житель

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017