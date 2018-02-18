Бастрыкин взял под личный контроль расследование стрельбы в Дагестане

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного после стрельбы жителя дагестанского города Кизляк по прихожанам местной церкви.

«Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела», — приводятся на сайте СК слова официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Как сообщал портал iz.ru, жертвами стрельбы, открытой 22-летним мужчиной, стали пять женщин. Четыре из них скончались на месте, еще одна умерла на операционном столе. В больнице остаются четверо пострадавших в результате стрельбы, в том числе двое правоохранителей.

Сам нападавший был ликвидирован полицейскими на месте преступления. Согласно некоторым данным, он ранее не привлекался к ответственности.