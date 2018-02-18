Число жертв стрельбы в дагестанском Кизляре возросло до пяти

Количество погибших в результате стрельбы у храма в дагестанском городе Кизляре возросло до пяти. Раненая женщина скончалась на операционном столе, сообщает региональный минздрав.

По последним данным врачей, состояние двоих пострадавших в результате стрельбы предварительно оценивается как крайне тяжелое, передает «Интерфакс».

При этом ранее представитель минздрава Дагестана сообщил агентству «РИА Новости», что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По данным минздрава, после стрельбы в больницу были доставлены пять человек. При этом региональное управление МВД сообщало о четырех пострадавших.

Стрельбу по прихожанам церкви в Дагестане открыл 22-летний местный житель. Нападавший был ликвидирован правоохранителями на месте преступления.