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Число жертв стрельбы в дагестанском Кизляре возросло до пяти

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Количество погибших в результате стрельбы у храма в дагестанском городе Кизляре возросло до пяти. Раненая женщина скончалась на операционном столе, сообщает региональный минздрав. 

По последним данным врачей, состояние двоих пострадавших в результате стрельбы предварительно оценивается как крайне тяжелое, передает «Интерфакс»

При этом ранее представитель минздрава Дагестана сообщил агентству «РИА Новости», что все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести

По данным минздрава, после стрельбы в больницу были доставлены пять человек. При этом региональное управление МВД сообщало о четырех пострадавших. 

Стрельбу по прихожанам церкви в Дагестане открыл 22-летний местный житель. Нападавший был ликвидирован правоохранителями на месте преступления. 

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