Священник церкви в Кизляре рассказал о 50 спасенных прихожанах

Священник церкви в дагестанском Кизляре, где были расстреляны пять женщин и ранены пять человек, рассказал, что от нападения удалось спасти 50 прихожан.

«Сегодня по завершении вечернего богослужения около четырех вечера закончилась служба, люди стали уходить из храма. Вооруженный человек зашел на территорию. По пути нескольких человек ранил и здесь на территории тоже. Когда мы услышали шум, грохот, увидели в окно. Было много народу в храме: с детьми, беременные женщины. Мы успели закрыть двери. Он пытался прорваться в храм, а потом вышел с территории. Были слышны звуки выстрелов», — приводит слова настоятеля церкви телеканал РЕН ТВ.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье 22-летний житель Кизляра открыл из охотничьего оружия стрельбу по людям, выходившим из церкви. В результате четыре женщины скончались, еще одна женщина умерла на операционном столе. В настоящее время в больнице находятся четверо пострадавших, в том числе двое правоохранителей. Напавшего ликвидировали сотрудники правоохранительных органов.

По факту стрельбы следственный комитет завел два уголовных дела. Соучастница нападавшего попыталась скрыться с места преступления, но она была задержана полицейскими. После стрельбы в Кизляре создан оперативный штаб. С родственниками погибших будут работать психологи МЧС Дагестана.