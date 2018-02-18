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Выживших при стрельбе в Дагестане экстренно оперируют

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Врачи экстренно оперируют пострадавших при стрельбе у входа в храм в дагестанском городе Кизляре. Об этом сообщил главный врач Кизлярской центральной городской больницы Ибрагим Алиев.

По его словам, у двоих пострадавших при стрельбе сотрудников правоохранительных органов наблюдаются ранения нижних конечностей. Раненые находятся в стабильном состоянии, с ними работают врачи разных профилей. 

«С больными работают практически все врачи: хирурги, травматологи, анестезиологи, реаниматологи, служба крови. Все работают в полном режиме», — отметил Алиев. 

Число жертв стрельбы ранее возросло до пяти человек. Одна из раненных нападавшим женщин скончалась на операционном столе. 

По словам Алиева, ранения погибшей были несовместимы с жизнью. 

«У нее ранения были несовместимые с жизнью. Множественные ранения грудной клетки, брюшной полости, огромная, массивная кровопотеря».

Как сообщал портал iz.ru, стрельбу по прихожанам в Дагестане открыл 22-летний местный житель. Он убил на месте четырех женщин и ранил пять человек. 

Нападавший был ликвидирован правоохранителями на месте преступления. 

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