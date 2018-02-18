Выживших при стрельбе в Дагестане экстренно оперируют

Врачи экстренно оперируют пострадавших при стрельбе у входа в храм в дагестанском городе Кизляре. Об этом сообщил главный врач Кизлярской центральной городской больницы Ибрагим Алиев.

По его словам, у двоих пострадавших при стрельбе сотрудников правоохранительных органов наблюдаются ранения нижних конечностей. Раненые находятся в стабильном состоянии, с ними работают врачи разных профилей.

«С больными работают практически все врачи: хирурги, травматологи, анестезиологи, реаниматологи, служба крови. Все работают в полном режиме», — отметил Алиев.

Число жертв стрельбы ранее возросло до пяти человек. Одна из раненных нападавшим женщин скончалась на операционном столе.

По словам Алиева, ранения погибшей были несовместимы с жизнью.

«У нее ранения были несовместимые с жизнью. Множественные ранения грудной клетки, брюшной полости, огромная, массивная кровопотеря».

Как сообщал портал iz.ru, стрельбу по прихожанам в Дагестане открыл 22-летний местный житель. Он убил на месте четырех женщин и ранил пять человек.

Нападавший был ликвидирован правоохранителями на месте преступления.