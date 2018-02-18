Власти Кизляра назвали имя стрелявшего около храма

Стрельбу около храма в Кизляре открыл 22-летний Халил Халилов, сообщила мэрия города.

«Убитый стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана 22-летний Халил Халилов», — говорится в сообщении на сайте мэрии Кизляра.

Напомним, 18 февраля мужчина расстрелял из охотничьего ружья людей на выходе из церкви в Кизляре. На месте происшествия были убиты четыре женщины, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице.

Нападавший был ликвидирован, по факту случившегося следственный комитет возбудил два уголовных дела.