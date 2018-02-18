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Медики рассказали о состоянии раненных в Кизляре после операции

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Врачи экстренно прооперировали двух пострадавших во время стрельбы в Кизляре женщин. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое, сообщили в воскресенье пресс-службе республиканского минздрава.

«На данный момент в Кизлярской ЦГБ остаются четверо пострадавших. Состояние двух женщин врачи оценивают как тяжелое, женщинам проведены операции. Состояние полицейских — средней степени тяжести, они находятся в отделении травматологии с ранениями нижних конечностей», — уточнили в региональном минздраве.

По словам медиков, раненым оказывается вся необходимая медпомощь, врачи работают в усиленном режиме. С родственниками погибших и пострадавших общаются психологи.

Как сообщал портал iz.ru, стрельбу по прихожанам в Дагестане открыл 22-летний местный житель. Он убил четырех женщин и ранил пять человек. Позднее одна из пострадавших женщин скончалась в больнице. Нападавший был ликвидирован правоохранителями на месте преступления. 

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