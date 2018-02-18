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Патриарх Кирилл назвал провокацией стрельбу в дагестанском Кизляре

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл расценивает стрельбу в дагестанском Кизляре как провокацию, которая должна вызвать противостояние между мусульманами православными. Об этом рассказал глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков.

Руководитель пресс-службы пояснил, что патриарх считает произошедшее чудовищным преступлением. Стрельба произошла в канун Великого поста и воспринимается как провокация, призванная усилить противостояние между верующими.

Также иерей рассказал, что святейший патриарх потрясен этим преступлением. Он выразил соболезнования всем родным и друзьям погибших и молится об упокоении их душ. Русская церковь настаивает на том, чтобы обстоятельства этого преступления были тщательно расследованы.

Ранее портал iz.ru сообщал, что священник церкви в дагестанском Кизляре, у которой были расстреляны пять женщин, а также ранены пять человек, рассказал о том, как удалось спасти 50 прихожан.

Как сообщал портал iz.ru, в воскресенье, 18 февраля, 22-летний житель Кизляра (Дагестан) открыл из охотничьего оружия стрельбу по людям, выходившим из церкви после службы. В результате произошедшего четыре женщины скончались, еще одна женщина умерла во время операции. 

По факту происшествия Следственный комитет завел два уголовных дела.У нападавшего была соучастница, которая попыталась скрыться с места преступления, но была задержана полицейскими. На данный момент в Кизляре создан оперативный штаб

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