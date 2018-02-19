В Кремле отреагировали на нападение на прихожан церкви в Кизляре

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, мог ли расстрел прихожан Свято-Георгиевского храма в дагестанском Кизляре быть ответом на антикоррупционную кампанию в регионе.

«Вы знаете, что работает следствие, ведется проверка на предмет причастности атаковавшего к экстремистским организациям. Продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе. Продолжается деструктивная деятельность ряда таких организаций, в том числе и тех, кто имеет связи с международным терроризмом», –– сказал Песков.

18 февраля возле православного храма в Кизляре 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья по прихожанам.

В результате нападения погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы с ранениями.

Нападавший был ликвидирован сотрудниками Росгвардии.

После этого в СМИ появилась информация о том, что ответственность за расстрел людей взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). При этом никаких доказательств причастности ИГ к трагедии в Кизляре нет.

В начале февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. В результате были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов.

Всем предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.