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В Кремле отреагировали на нападение на прихожан церкви в Кизляре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, мог ли расстрел прихожан Свято-Георгиевского храма в дагестанском Кизляре быть ответом на антикоррупционную кампанию в регионе.

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«Вы знаете, что работает следствие, ведется проверка на предмет причастности атаковавшего к экстремистским организациям. Продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе. Продолжается деструктивная деятельность ряда таких организаций, в том числе и тех, кто имеет связи с международным терроризмом», –– сказал Песков.

18 февраля возле православного храма в Кизляре 22-летний Халил Халилов открыл огонь из охотничьего ружья по прихожанам.

В результате нападения погибли пять пожилых женщин, еще четыре человека госпитализированы с ранениями.

Нападавший был ликвидирован сотрудниками Росгвардии.

После этого в СМИ появилась информация о том, что ответственность за расстрел людей взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). При этом никаких доказательств причастности ИГ к трагедии в Кизляре нет.

В начале февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. В результате были задержаны врио председателя правительства Абдусамад Гамидов, врио вице-премьера Шамиль Исаев, врио вице-премьера Раюдин Юсуфов и экс-министр образования Шахабас Шахов.

Всем предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств.

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