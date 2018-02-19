Жертвой нападения в Кизляре стала заслуженный врач Дагестана

Одной из жертв стрельбы в Кизляре стала заслуженный врач Республики Дагестан Людмила Щербакова, сообщили в воскресенье в городской администрации.

«Душевнее доктора еще надо найти, в любое время суток была готова прийти на помощь. Людмила Георгиевна к своим пациентам относилась очень старательно, внимательно, а коллег безотказно консультировала. Одним словом, врач от бога», — отметил главврач Кизлярской центральной районной поликлиники Кудгудин Газиев в комментарии ТАСС.

Щербакова посвятила здравоохранению более 40 лет, она работала в центральной городской больнице с 1975 года. В 2011 году ей было присвоено звание «Заслуженный врач Республики Дагестан».

Как ранее сообщал портал iz.ru, в воскресенье, 18 февраля, 22-летний Халил Халилов расстрелял из охотничьего ружья прихожан церкви в Кизляре. В результате нападения были убиты четыре женщины, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице.

Нападавшего ликвидировали сотрудники правоохранительных органов, по факту случившегося следственный комитет возбудил два уголовных дела.