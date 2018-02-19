Очевидцы и эксперты рассказали о нападении на храм в Кизляре

Очевидцы и эксперты рассказали «Известиям» о нападении вооруженного охотничьим ружьем мужчины на прихожан храма Георгия Победоносца в дагестанском городе Кизляре.

Стрельба произошла в Прощеное воскресенье, когда в храме собрались около 30 местных жителей. Около 16:00 служба закончилась, и прихожане стали расходиться, но с улицы раздались выстрелы.

Координатор МИПОД «Бессмертный полк» по Республике Дагестан Эльдар Кадиев в разговоре с «Известиями» назвал имена погибших у храма: Надежда Терлиян, Людмила Щербакова, Вера Моргунова и Ирина Мелькомова. Позднее во время операции скончалась Вера Блинникова.

Нападавшим оказался 22-летний уроженец одного из районов Дагестана Халил Халилов. Один из местных жителей стал свидетелем произошедшего и рассказал, что мужчина пытался скрыться.

«Его застрелили. Его жена тоже была вооружена, но она успела убежать», — рассказал он.

Женщина до сих пор не задержана, несмотря на то, что информагентства сообщали о ее задержании. МВД Дагестана информацию опровергло.

«Сейчас в городе усилены меры безопасности, приведены в боевую готовность все дежурные посты», — сообщил «Известиям» мэр Кизляра Александр Шувалов.

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Атака в Прощеное воскресенье