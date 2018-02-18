СМИ сообщили о причастности ИГ к нападению в Кизляре

Агентство Reuters сообщило, что террористическая группировка ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) взяла ответственность за стрельбу в дагестанском Кизляре.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на агентство, террористическая группировка не предоставила доказательств своей причастности к нападению.

В воскресенье, 18 февраля, 22-летний Халил Халилов расстрелял из охотничьего ружья прихожан церкви в Кизляре. В результате произошедшего были убиты четыре женщины, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице.

Нападавший был ликвидирован, по факту случившегося следственный комитет возбудил два уголовных дела.