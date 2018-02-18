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СМИ сообщили о причастности ИГ к нападению в Кизляре

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Фото: ТАСС
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Агентство Reuters сообщило, что террористическая группировка ИГ («Исламское государство», запрещена в РФ) взяла ответственность за стрельбу в дагестанском Кизляре.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на агентство, террористическая группировка не предоставила доказательств своей причастности к нападению.

В воскресенье, 18 февраля,  22-летний Халил Халилов расстрелял из охотничьего ружья прихожан церкви в Кизляре. В результате произошедшего были убиты четыре женщины, еще одна пострадавшая позднее скончалась в больнице.

Нападавший был ликвидирован, по факту случившегося следственный комитет возбудил два уголовных дела.

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