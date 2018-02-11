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Глава Дагестана заявил о смене «правил игры» в республике

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Фото: ТАСС/NewsTeam/Евгений Костин
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Система власти в Дагестане будет выстроена таким образом, что в нее, как верблюд — в ушко иголки, не смогут войти коррупционеры и «теневики», заявил врио главы республики Владимир Васильев в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

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 «Много лет выстраивалась система, при которой так говорили в Дагестане: закон есть закон, а жизнь есть жизнь. И вот жизнь предполагала, что можно дать взятку и подключиться к газовой трубе или к электросети. А потом недоумевать: почему короткое замыкание, почему сгорел дом или деревня? Привыкли заплатить взятку в налоговой и не платить налоги», — сказал он.

Как отмечает чиновник, многие подобные проблемы были решены еще в 1990-е, однако в Дагестане всё оставалось по-старому, и решить проблемы с коррупцией было «просто нереально».

«Мы сейчас просто меняем правила игры. То есть здесь уже нельзя договориться, нельзя откупиться, нужно выполнять установленные законом правила: переходить в правовое поле из тени», — сказал Васильев.

Он подчеркнул, что теперь, по поручению президента РФ Владимира Путина начнет «всерьез наводить порядок» и превращать справедливость из слов в реальность.

5 февраля в Дагестане прошла масштабная антикоррупционная операция. Были задержаны и допрошены семь высокопоставленных чиновников, в числе которых врио премьера Абдусамад Гамидов. Их подозревают в хищениях из бюджета на 100 млн рублей.

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