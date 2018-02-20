Гордость рации

Новый коррупционный скандал о хищениях при госзакупке радиостанций для тюремного ведомства, по данным источника iz.ru, стал одной из причин отставок трех генералов Федеральной службы исполнения наказаний. Должностей лишились начальник управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН Юрий Баринов, начальник правового управления службы Леониде Климакове и начальнике главного управления ФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов. Уголовное дело в отношении неустановленных пока сотрудников тюремного ведомства, а также их сообщников из компании «Т-Хелпер Телеком» возбудили следователи окружного управления по СВАО ГСУ СК Москвы. Портал iz.ru выяснил предысторию скандала и узнал, как новые факты хищений могут быть связан со старым делом в отношении бывшего замруководителя ФСИН Олега Коршунова.

Из материалов проверки, собранных управлением «М» ФСБ (осуществляет контроль за правоохранительной системой), следует, что неизвестные сотрудники Федерального казенного учреждения «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН» (ГЦИТОиС ФСИН) и их сообщники в коммерческой организации при заключении госконтрактов на поставку тюремному ведомству носимых радиостанций российского производства похитили как минимум 1 млн рублей. Общая стоимость оборудования составила больше 160 млн рублей. Ущерб от хищений в 1 млн следователи указали формально, это лишь предварительная калькуляция, необходимая для квалификации по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Реальные суммы кратно превосходят заявленные убытки, считают следователи.

Окончательный подсчет присвоенных и распиленных откатов будет известен после выполнения необходимых следственных действий. Кроме того, по предварительным данным, товары, поставленные в ведомства, были «заведомо ненадлежащего качества»

Два дня — четыре сделки

Уголовное дело имеет четыре преступных эпизода, привязанных к четырем сделкам. 4 марта 2014 года ведомство закупило у «Т-Хелпер Телеком» 405 носимых радиостанций с диапазоном рабочих частот 400–470 МГц общей стоимостью 8 462 649,15 рубля. В тот же день ГЦИТОиС ФСИН заключил еще один контракт с той же фирмой — на 51 166 503,34 рубля (ведомство, согласно документам о закупке, приобрело 2461 радиостанцию Такт 302.21 П23). Менее чем через год, 10 февраля 2015 года, у фирмы случилась еще одна удача — были заключены еще два контракта: на закупку 2950 носимых радиостанций с диапазоном рабочих частот 146–174 МГц общей стоимостью 70 985 319 рублей и 450 радиостанций того же диапазона с рабочими частотами 400–470 МГц.

фсин2 Стенд ФСИН России в рамках Форум-выставки «Госзаказ — За честные закупки» Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Ответственными за аукцион в документах числятся сотрудники ФСИН Дмитрий Терентьев (сделки 2014 года) и Юрий Евтеев (2015 год). Подписывал первую пару контрактов замдиректора службы Александр Сапожников, а вторую пару — начальник ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков.

Информация о том, что не всё в порядке с проведением аукционов во ФСИН, отнюдь не стала неожиданностью. В нечистоплотности фсиновцев при организации аукциона, в частности, упрекала электронная газета «Век» в 2014 году. Издание утверждало, что компанию и ФСИН связывают «несколько каналов». Якобы родственные связи и близкие отношения с руководством тюремщиков, в частности с Олегом Коршуновым, помогали получать фирме многомиллионные контракты (четырьмя поставками сотрудничество не ограничивалось). Конкурентов, если верить публикации, организаторы исключали с помощью техзаданий, написанных таким образом, чтобы под них подходила исключительно продукция «Т-Хелпер Телеком».

Порталу iz.ru удалось найти документ, который косвенно свидетельствует о том, что нарекания на специфические техзадания аукциона были. Впрочем, документ, имеющийся в распоряжении редакции, не содержит данных об авторе претензии. Вероятно, жаловался один из конкурентов победителя тендера.

«Во избежание жалобы участника в ФАС России и в Федеральную службу по оборонному заказу в соответствии с указом президента Российской Федерации от 12.02.2008 № 187 не считает ли заказчик неправомерным указание, без ссылки на эквивалент, УПР (устройство преобразования речи) 04ХК200? Данная модель УПР используется только в конкретной радиостанции типа ТАКТ, что, по нашему мнению, противоречит 94-ФЗ», — просит разъяснить техзадание один из потенциальных участников.

Еще один вопрос к организаторам звучит так: «Не считает ли заказчик, что указание функции встроенной цифровой модем-системы передачи данных HDC-1200/HDC-2400, наличие которой имеется только в радиостанциях ТАКТ, предлагаемой компанией «Т-Хелпер» без указания эквивалента и более того раскрытия характеристик модем-системы передачи данных противоречит самому принципу закона № 94-ФЗ?»

На этот и ряд других вопросов госзаказчик дает размытые ответы… Претензии не влияют на результат тендера. Однако победитель, а иногда и единственный допущенный участник, — компания «Т-Хелпер Телеком».

ТАКТично промолчать

Стоимость аналогов носимых радиостанций ТАКТ, тех, которые фигурируют в контрактах, колеблется от 10 до 15 тыс. рублей. В то же время стоимость станции, поступившей на вооружение во ФСИН и другие ведомства, узнать — целая проблема.

Даже на сайте компании довольно сложно получить информацию о стоимости такого оборудования. Проводим эксперимент. Для этого обращаемся к консультанту «Т-Хелпера», чье диалоговое окно приветствует каждого посетителя в правом нижнем углу. «Здравствуйте! Какова розничная цена на радиостанцию Такт-302.21 П45?» — задаем вопрос представителю компании. Менеджер обещает сообщить стоимость модели, той самой, что фигурирует в материалах расследования, лишь после того, как клиент сообщит свои анкетные данные, ведомство (либо организацию) и название подразделения, которую он представляет. Письменный запрос нужно выслать на почту.

фсин5 Сотрудница ФСИН России Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Из анализа переписки на сайте «Т-Хелпер Телеком» можно сделать вывод, что в конторе есть менеджеры, отвечающие за работу с конкретным ведомством.

Хотелось бы верить, что все эти барьеры созданы для защиты от вражеских лазутчиков, выведывающих секреты родины. Но, по мнению эксперта, знакомого с ситуацией на отечественном рынке радиосвязи, это скорее коррупционный фактор.

— В закупках такого рода не всегда применимы привычные рыночные законы ценообразования. В зависимости от конкретного закупщика одна и та же модель может стоить по-разному. На сумму может влиять в том числе коррупционный фактор — размер заранее оговоренного отката. Разумеется, учитывая эти обстоятельства, дилеру не с руки обнародовать даже приблизительную удельную стоимость конкретной модели радиостанции. А уж тем более той, которая фигурировала в тендере, — рассказал собеседник порталу iz.ru на условиях анонимности.

Справедливости ради стоит отметить, что прямо о цене своих радиопродуктов, фигурирующих в тендерах, не сообщают не только в «Т-Хелпер Телеком». Увы, еще несколько предприятий —участников госзакупок на поставку радиооборудования — не сочли нужным указать цену на отечественные изделия, так популярные в силовых ведомствах и МЧС.

Что с ними не так

В пользу версии следствия о том, что полученное ведомством оборудование оказалось ненадлежащего качества, говорят фрагменты переписки на сайте производителя. Например, пользователь «Константин Рыжов», указавший свою принадлежность к УФСИН по Республике Марий-Эл, 14 июня 2017 года пишет представителям компании: «Была поставка радиостанций ТАКТ 101, ни ПО (программное обеспечение), ни провода для программирования в комплекте нет!!! что делать!!» (пунктуация сохранена).

фсин6 Бойцы отделов специального назначения ФСИН России перед началом тактико-специальной тренировки по подавлению массового неповиновения осужденных Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Любопытно, что на отсутствие программы для работы с устройствами на компьютере больше всего жалоб. Об этом на сайте производителя, в частности, написали представители ЦИТО ГУФСИН России по Свердловской области, МО МВД РФ «Березниковский» (г. Березники Пермский край) и много других пользователей, не указавших свое ведомство.

Впрочем, в каждом конкретном случае за доставленную до места назначения технику несут ответственность сотрудники организации-заказчика.

Согласно данным на официальном сайте «Т-Хелпер», организация существует на международном рынке телекоммуникационных решений с 1993 года.

«Предлагаемое компанией оборудование имеет соответствующие российские сертификаты, а наиболее перспективные модели рекомендованы для применения в ведомствах», — говорится на сайте компании.

По данным базы данных «Спарк», в 2013 году контора заключила контрактов почти на 390 млн рублей, в 2014-м — 355,7 млн, в 2015 — 215 млн, в 2016 — 169,5 млн. И всё это, в основном, госзаказ. Особенно тесно фирма сотрудничает с МЧС, МВД и ФСИН. Увы, не таким удачным, если верить статистическим данным, для компании выдался минувший год — «Т-Хелпер» заключил контрактов всего на 7,3 млн рублей.

По данным издания «Век», «Т-Хелпер» якобы имела связь с братом подследственного замдиректора ФСИН Олега Коршунова Валерием. Впрочем, каких-либо конкретных доказательств тому издание не приводит.

Прокомментировать порталу iz.ru претензии со стороны правоохранительных органов и ответить на интересующие вопросы в ЗАО «Т-Хелпер Телеком» не смогли, сославшись на занятость руководства организации.

О чем писал Шайков

Не исключено, что толчком к расследованию ситуации с госзакупками радиостанций стало не дело Коршунова, а параллельное расследование.

К такому выводу можно прийти, ознакомившись с открытым письмом бывшего исполняющего обязанности руководителя ФКУ ГЦИТОиС Шайкова, чья подпись стояла на последних контрактах с «Т-Хелпером». В своем обращении на имя министра юстиции Александра Коновалова офицер рассказывает о коррупционных проявлениях и бесхозяйственности при госзакупках со стороны Управления инженерно-технического, информационного обеспечения, связи и вооружения (УИТИОСВ).

фсин1 Автомобиль ФСИН у ворот следственного изолятора Фото: ТАСС/Александр Щербак

Бумага, датированная автором 10 ноября 2015 года, была опубликована на нескольких ресурсах в Сети (в том числе на corruption.ru) лишь в ноябре 2017 года. Первоначально, как казалось, письмо вышло боком только самому Шайкову — поговаривали, что его увезли в неизвестном направлении полицейские, а дома и по месту бывшей работы прошли обыски. Тогда как «главные герои» письма, напротив, пошли на повышение. Сегодня, когда эта история вновь стала актуальной, портал iz.ru приводит выдержки из обращения, которое может быть связано с расследованием.

С 10 февраля 2015 года (фактически в день заключения последних многомиллионных контрактов с «Т-Хелпер»), как писал в обращении Шайков, в его подразделении началась проверка. В период ревизии ему рекомендовали уволиться, что он и сделал, «сознавая всю бесперспективность борьбы с системой».

В частности, он пишет, что руководитель Управления инженерно-технического, информационного обеспечения, связи и вооружения (УИТИОСВ) Юрий Баринов препятствовал распределению бюджетных средств в территориальные органы инженерных подразделений ФСИН и выступал за централизованные закупки. В итоге, пишет Шайков, на счетах Главного центра образовалось порядка 550 млн рублей остатков финансирования на связь и телекоммуникации. В последний момент излишки спихнули на «землю», что априори считается созданием почвы для коррупционных проявлений.

«Израсходовать эти деньги без нарушений до конца года уже невозможно», — пишет он. Также он говорит о провале из-за бесконтрольности введения в эксплуатацию СИЗО «Кресты-2». По той же причине, сообщает Шайков, ненадлежащим образом были выполнены монтажные работы в трех изоляторах столицы («Водник», «Печатники» (для женщин), «Матросская Тишина»). А еще закуплены на 1 млн рублей электрошокеры, которые запрещено применять во ФСИН.

фсин3 Экс-замдиректора ФСИН Николай Баринов Фото: ТАСС/Ваганов Антон

Напомним, по делу о хищениях при строительстве «Кресты-2» был арестован замдиректора ФСИН Николай Баринов (редакция не располагает сведениями о родстве подследственного с фигурирующим в письме Юрием Бариновым).

Наиболее интересная часть письма касается аукционной деятельности УИТИОСВ. Шайков обвиняет руководство управления в коррупционных действиях.

«При закупках бронежилетов и защитных шлемов, навязанных Главному центру в 2015 году, управлением были предприняты попытки «адаптировать» аукционную документацию под продукцию ЗАО НПП «КЛАСС», которое неизменно поставляет во ФСИН России перечисленные виды специальных средств последние четыре года, и завысить их стоимость на 40 млн рублей (согласно итогам торгов)», — говорится в обращении.

Он утверждает, что для подготовки техзадания и аукционной документации при конкурсе на создание центра обработки данных (ЦОД) Управление привлекло компанию «Инлайн Технолоджис», что, по его мнению, является проявлением коррупции и запрещено законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ и от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) автор письма называет «схемой, достойной анализа».

«За 119 млн рублей приобретены аналитические обследования рабочих мест ФСИН России и техническое сопровождение на 1 год и 1,5 месяца. При этом система «Логика ЕСМ. Госуправление» на базе программного обеспечения, предложенного ООО «Логика бизнеса», была по документам введена в эксплуатацию и зарегистрирована в Минкомсвязи России в 2014 году — до момента ее фактического внедрения и начала конкурсных процедур. Это позволило исключить возможность участия в конкурсе других поставщиков», — пишет он. В том же 2014-м без финансовых обоснований модернизация системы увеличилась на 15 млн, а стоимость сопровождения эксплуатации ее в 2015 году составила 42,9 млн рублей, тогда как в регионах внедрение СЭД началось лишь 14 августа.

«Приказ о вводе СЭД ФСИН России в промышленную эксплуатацию не издан. Таким образом, в течение как минимум 7,5 месяца 2015 года соответствующие работы не выполнялись, тем не менее денежные средства в сумме 26,8 млн рублей оплачены», — пишет Шайков.

фсин4 Сотрудницы ФСИН России на посту видеонаблюдения Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Шайков упрекнул Баринова также в действиях «по уничтожению ФГУП ЦИТОС ФСИН России». «<...> Запретил сотрудникам Управления и Главного центра предпринимать какие-либо действия по обеспечению предприятия заказами. Ведомственное предприятие фактически обанкрочено, и принимается решение о его ликвидации», — сообщает в письме Шайков.

Письмо Шайкова проливает свет и на судьбу другого фигуранта нового расследования — Дмитрия Терентьева (сопровождал аукционы 2014-го года). Он уволился вскоре после проблемной сделки «по собственному желанию». Реальные мотивы ухода со службы Шайков описывает так: «Как самый грамотный специалист в области связи и ПД ТСР он предлагал в разы более дешевые и не менее эффективные по сравнению с применяемыми на сегодняшний день решения по построению ведомственной сети связи ФСИН России, по исключению монополизма ПАО «Ростелеком». Активно предлагал рабочие решения по блокированию сотовой связи в охраняемых учреждениях и защите сети передачи данных ФСИН России, принятие которых предусматривало в том числе и ответственность, боязнь которой предопределила увольнение работника».

Шайков подчеркивает в письме, что начиная с 2013 года изменилась нормативная база внутри ведомства, в результате чего ФКУ ГЦИТОиС перешло в «оперативное подчинение» УИТИОСВ. «На деле это свелось к тому, что решения принимает начальник управления, а ответственность за их исполнение несет начальник ФКУ ГЦИТОиС как руководитель самостоятельного юридического лица, со всеми вытекающими последствиями», — объясняет суть перемен Шайков.

В феврале портал gulagu.net сообщил о том, что решением российского президента генерал-майор внутренней службы Юрий Баринов освобожден от занимаемой должности. Не исключено, что кадровое решение лишь случайно совпало с началом расследования уголовного дела. Однако очевидно, что Баринову придется давать показания по поводу закупок радиостанций, а возможно и других заключенных контрактов ведомства.