Против экс-замглавы ФСИН Коршунова возбудили новое дело о хищении

В отношении бывшего замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова возбуждено уголовное дело по эпизодам хищений из бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Следственного комитета (СК) РФ. Дело открыто по статье «Мошенничество».

Его фигурантами являются также предполагаемые соучастники Коршунова — Виталий Морусов и Смбат Арутюнян, говорится на сайте СК.

По данным следователей, Коршунов, Морусов и Арутюнян совершили хищение из бюджета 90 млн рублей при оформлении сделки по приобретению обуви для нужд ФСИН.

Как сообщал портал iz.ru, Коршунова задержали 13 сентября 2017 года. Позднее следствие предъявило ему обвинение в растрате 160 млн рублей при закупках топлива и продуктов по госконтрактам.