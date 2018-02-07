Сотрудников Центра связи ФСИН заподозрили в мошенничестве

Уголовное дело возбудили против неустановленных должностных лиц ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» ФСИН и ЗАО «Т-Хелпер Телеком» по обвинению в мошенничестве на сумму более 140 млн рублей и превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Согласно материалам расследования, участие в котором принимали сотрудники ФСБ, неустановленные сотрудники ФКУ ФСИН, используя должностные полномочия, допустили злоупотребления при организации госконтрактов на поставку ведомству носимых радиостанций российского производства в количестве более 6 тыс. комплектов. Общая стоимость оборудования составила 141,5 млн рублей.

По предварительным данным, на эту сумму ФСИН были поставлены товары «заведомо ненадлежащего качества».

В начале февраля стало известно, что в отношении бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова возбуждено уголовное дело по эпизодам хищений из бюджета.