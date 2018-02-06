Суд арестовал имущество экс-замглавы ФСИН Коршунова

Басманный суд Москвы арестовал во вторник имущество бывшего замдиректора ФСИН России Олега Коршунова, обвиняемого в хищении в особо крупном размере. Об этом сообщил его адвокат Александр Линников.

Арестованы квартира Коршунова в Жулебино, два автомобиля бывшего чиновника, денежные средства в размере 3 млн рублей и три пары часов, стоимость которых не превышает миллиона рублей и «которые он приобрел задолго до службы во ФСИН», передает «РИА Новости».

Арестовано также имущество бывшей жены экс-замдиректора ФСИН РФ, его дочери и подруги семьи. По словам защитника, под арест попали нежилое помещение в Южном Медведково, автомобиль Mercedes-Benz и квартира в Лазоревом проезде в Свиблово.

Суд арестовал и катер, проданный Коршуновым летом прошлого года, пишет сетевое издание m24.ru.

Коршунов, по версии следствия, организовал в 2015–2016 годах заключение двух госконтрактов на поставку продуктов питания и горюче-смазочных материалов по завышенным ценам. Ущерб от действий экс-замглавы ФСИН и его соучастников оценивается более чем в 160 млн рублей.

Портал iz.ru писал ранее, что Следственный комитет РФ возбудил в отношении Коршунова и его предполагаемых соучастников — Виталия Морусова и Смбата Арутюняна — еще два уголовных дела по статье «Мошенничество». Все трое совершили, по версии следствия, хищение из бюджета 90 млн рублей при оформлении сделки по приобретению обуви для нужд ФСИН.