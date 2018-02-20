За коррупцию в РФ были осуждены 9,9 тыс. человек в 2017 году

В 2017 году за коррупционные преступления были осуждены почти 10 тыс. человек. Об этом сообщил глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

«Количество осужденных за коррупционные преступления снизилось до 9,9 тыс. лиц», — цитирует Лебедева агентство ТАСС.

Председатель ВС отметил, что в 2017 году был выявлен ряд вопросов, связанных с обеспечением конфискации имущества коррупционеров.

Также в ходе итогового совещания судей Лебедев отметил сокращение количества преступлений, совершенных подростками. По словам главы ВС, подобные противоправные действия имеют социальные причины.