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Глава Верховного суда отметил снижение преступности среди подростков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Число преступлений, совершенных подростками, сокращается. В основном их совершают дети из неполных семей, которые не получают образование и идут на противоправные действия под давлением взрослых. Об этом сообщил глава Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев.

«Следует отметить снижение преступности среди несовершеннолетних: от 82 тыс. осужденных в 2006 году до 20 тыс. в 2017-м», — цитирует Лебедева агентство «РИА Новости».

По словам главы ВС, среди осужденных 40% росли в неполной семьи, 11% – вне семьи, 14% совершали преступление в состоянии алкогольного опьянения, 30% нигде не учились и не работали, 40% шли против закона вместе с взрослыми.

На итоговом совещании судей Лебедев объявил, что в 2017 году к лишению свободы были приговорены 3,6 тыс. несовершеннолетних, а в «специализированные воспитательные учреждения» помещено более 2 тыс. подростков.

Ранее в феврале в столичной прокуратуре также отмечали снижение числа преступлений, совершенных в Москве подростками — за 2017 год количество противоправных действий сократилось на 22,3%. 

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