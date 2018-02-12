Итальянец хранил €41 млн фальшивых в пластиковых бочках
Итальянский фальшивомонетчик хранил поддельные банкноты на общую сумму в €40 млн в пластиковых бочках.
Информацию об этом распространили правоохранительные органы в понедельник, 12 февраля, после проведенного обыска.
Карабинеры нашли у пожилого итальянца 90 пакетов с фальшивыми банкнотами достоинством в €50 и €100, сообщает «РИА Новости».
При этом отмечается, что подделки были сделаны на очень высоком уровне.
21 января портал iz.ru рассказал, что объем поддельных купюр в России сократился на четверть в 2017 году. Об этом заявила пресс-служба Центробанка РФ.
Отмечается, что за минувший год количество фальшивых купюр в РФ сократилось до 45 313 штук, а более 50% от них составляют пятитысячные купюры — 26 948 штук.