Итальянец хранил €41 млн фальшивых в пластиковых бочках

Итальянский фальшивомонетчик хранил поддельные банкноты на общую сумму в €40 млн в пластиковых бочках.

Информацию об этом распространили правоохранительные органы в понедельник, 12 февраля, после проведенного обыска.

Карабинеры нашли у пожилого итальянца 90 пакетов с фальшивыми банкнотами достоинством в €50 и €100, сообщает «РИА Новости».

При этом отмечается, что подделки были сделаны на очень высоком уровне.

21 января портал iz.ru рассказал, что объем поддельных купюр в России сократился на четверть в 2017 году. Об этом заявила пресс-служба Центробанка РФ.

Отмечается, что за минувший год количество фальшивых купюр в РФ сократилось до 45 313 штук, а более 50% от них составляют пятитысячные купюры — 26 948 штук.