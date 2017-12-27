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Полиция задержала 10 участников банды фальшивомонетчиков

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Полиция задержала десять активных участников межрегиональной энтической группировки, которая изготовляла и сбывала поддельные деньги в 11 субъектов России, сообщает главк МВД.

По данным ведомства, банда сбывала купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей,  а также стодолларовые банкноты.

В ходе обысков изъяли компьютерное оборудование, расходные материалы для изготовления фальшивок, а также поддельные деньги. По фактам сбыта поддельных купюр возбуждено 70 уголовных дел.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Идет установление всех участников группировки.

Ранее портал iz.ru вспомнил самые громкие криминальные события уходящего года. Среди них — теракт в метро Санкт-Петербурге, массовый расстрел в подмосковном Кратово и дело «пьяного мальчика».

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