Полиция задержала 10 участников банды фальшивомонетчиков

Полиция задержала десять активных участников межрегиональной энтической группировки, которая изготовляла и сбывала поддельные деньги в 11 субъектов России, сообщает главк МВД.

По данным ведомства, банда сбывала купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей, а также стодолларовые банкноты.

В ходе обысков изъяли компьютерное оборудование, расходные материалы для изготовления фальшивок, а также поддельные деньги. По фактам сбыта поддельных купюр возбуждено 70 уголовных дел.

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Идет установление всех участников группировки.

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