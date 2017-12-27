Дурная слава

Российскому обществу до эры милосердия, о которой рассуждали герои культового советского фильма «Место встречи изменить нельзя», пока очень далеко. Только по данным на ноябрь, в стране с начала года зарегистрировано почти 1,8 млн преступлений. Некоторые из них поражают своей жестокостью, цинизмом или скандальностью. Портал iz.ru вспомнил самые громкие криминальные события уходящего года.

Петербургский теракт

Глобальная террористическая угроза напомнила о себе очередной жуткой трагедией. Взрыв в петербургском метро 3 апреля унес жизни 15 человек (не считая террориста-смертника). Еще 103 пассажира подземки получили ранения различной степени тяжести.

Бомбу привел в действие гражданин России узбекского происхождения Акбаржон Джалилов 1995 года рождения (ранее он проживал в Киргизии) в вагоне поезда на перегоне «Сенная Площадь» – «Технологический Институт». Мощность устройства составляла от 200 г до 300 г в тротиловом эквиваленте. Перед тем как совершить самоподрыв, Джалилов, по версии следствия, оставил еще одну бомбу, замаскированную под огнетушитель на станции метро «Площадь Восстания» — там были обнаружены генетические следы преступника. Мощность устройства составляла около килограмма в тротиловом эквиваленте, но, по счастью, оно не сработало. Его успели обезвредить.

Спецслужбы предполагают, что террорист проходил подготовку в лагере боевиков ИГИЛ в Сирии. Турецкие СМИ сообщили, что Джалилов был депортирован из их страны за нарушение миграционного режима в декабре 2016 года.

теракт Акция в память о погибших при взрыве 3 апреля 2017 года на станции метро «Технологический Институт» Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Известно, что до совершения преступления он трудился в автомастерской.

В жилище преступника были найдены компоненты взрывного устройства. По горячим следам 5 апреля были задержаны сначала восемь предполагаемых сообщников Джалилова, а спустя сутки еще столько же (двое из них — в Москве). Часть подозреваемых в прошлом работали вместе с террористом в кафе «Лесное». Во время обысков были найдены оружие и бомба, аналогичная той, что обнаружили на «Площади Восстания».

17 апреля в Подмосковье был задержан 27-летний выходец из Средней Азии Аброр Азимов, которого следователи считают одним из организаторов теракта. Изначально он признался в преступлении, но позже отказался от своих слов.

Несмотря на то что прокуратура выявила ряд нарушений в работе службы безопасности метрополитена, в целом экстренные службы города и работники транспортного предприятия быстро сориентировались в сложной ситуации и предотвратили тяжкие последствия теракта. Инспектор по станции «Площадь Восстания» Альберт Сибирских, обнаруживший несработавшую бомбу, успел перекрыть станцию для пассажиров, а машинисту пострадавшего от взрыва состава Александру Каверину удалось вывести поезд из задымленного тоннеля. Их действия спасли сотни людских жизней. Позднее машинист отказался от собранной для него денежной премии в пользу женщины, потерявшей ногу во время взрыва.

По данным Pravda.ru, быстро разминировать бомбу-огнетушитель на «Площади Восстания» удалось находившемуся на месте событий сотруднику Росгвардии, обладавшему навыками в минно-взрывном деле.

теракт Обвиняемые по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. В центре предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Трагедия в Кратове

В 2017 году расширился список преступников, стоящих в одном ряду с массовыми убийцами Дмитрием Виноградовым (известен как «русский Брейвик») и Ильей Асеевым (так называемый егорьевский стрелок).

4 июня 2017 года из зарегистрированного в законном порядке карабина «Сайга» электрик поселка Редкино Сергей Егоров расстрелял девять местных жителей. Причиной трагедии послужила бытовая ссора на фоне распития спиртного. В компании собутыльников Егоров рассказал, что служил в ВДВ, что не соответствовало действительности, а один из участников поймал его на лжи. Над ним посмеялись и прогнали с торжества. Однако преступник вернулся спустя несколько часов с оружием и расстрелял почти всех, кто находился на месте. Уцелела лишь девушка, она спряталась под одеяло в спальне. Ей удалось вызвать полицию. Блюстители порядка задержали Егорова в тот момент, когда он перетаскивал тела, намереваясь в дальнейшем скрыть следы преступления (по одной из версий, он собирался поджечь дом). После задержания Егоров просил застрелить его при попытке к бегству.

Дело очень быстро оказалось в суде. 12 сентября Егоров получил пожизненное.

теракт Сергей Егоров Фото: РИА Новости/Александр Солодков

Похожее преступление совершил 50-летний житель подмосковного поселка Кратово, пенсионер Игорь Зенков. 10 июня 2017 года он застрелил пятерых. По одной из версий, на почве затянувшегося бытового конфликта (Зенкову мешал шум в автомастерской) мужчина сначала расстрелял соседа, потом убил свидетелей расправы. Следующими жертвами стали случайные прохожие.

Известно, что в прошлом мужчина служил слесарем-ремонтником в МЧС России и увлекался раскопками на местах боев Великой Отечественной войны.

Массу вопросов вызвала спецоперация войск Нацгвардии по задержанию преступника. Она проводилась не менее восьми часов, в ней была задействована спецтехника, в том числе броневики «Тигр». Ожесточенную перестрелку и звуки автоматных очередей запечатлели даже тележурналисты. Были ранены четыре силовика. В период штурма поступала противоречивая информация о том, что подозреваемый вырвался из оцепления. В конце концов выяснилось, что Зенков не покидал территории своего землевладения — он был найден мертвым в газовом колодце (по другой версии, в септике) в нескольких метрах от своего дома. Рядом с телом были обнаружены радиостанция, охотничье ружье и пистолет.

Следствие не исключает версию о самоубийстве. До сих пор остается непонятным, с кем перестреливались правоохранители и при каких обстоятельствах были ранены росгвардейцы.

теракт Тяжелая техника у дома на Пушкинской улице в поселке Кратово

Дело «пьяного мальчика»

Знаковым стал процесс над жительницей Подмосковья Ольгой Алисовой, сбившей насмерть на своем автомобиле в апреле шестилетнего мальчика в Балашихе. В июне в СМИ было обнародовано заключение судебно-медицинской экспертизы по делу, в котором специалист Михаил Клейменов зафиксировал в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя, что соответствует сильному алкогольному опьянению.

Это заключение, по версии отца сбитого ребенка Романа Шимко, могло помочь виновнице трагедии избежать серьезного наказания, а при благоприятном раскладе даже уголовного преследования. После того как дело стало резонансным, Алисовой предъявили обвинение. Вместе с этим СКР возбудил уголовное дело по статье о халатности в отношении Клейменова. После длительной проверки было вынесено решение о том, что алкоголь в крови мальчика отсутствовал.

«Комплексная судебная экспертиза установила отсутствие алкоголя в крови ребенка, погибшего в ДТП в городе Балашихе», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Телеканалу РЕН ТВ в СКР объяснили первоначальный результат некомпетентными действиями Клейменова.

«Обвиняемый неправильно изъял образец, что привело к его загрязнению спиртосодержащей флорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании был обнаружен этанол. Он должен был понимать, что такая концентрация соответствует состоянию поверхностной комы», — рассказала Петренко изданию.

теракт Ольга Алисова Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Отец мальчика тем не менее уверен, что дело не в халатности врача, а в подлоге, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Халатность — это штраф. О чем речь? Какая халатность? Следственный комитет говорит: пробирки были загрязнены. Но он отмел эту статью «Халатность» еще летом, когда говорил, что делал всё по приказу Минздравразвития. Всё у него было чисто, опечатано надлежащим образом», — сказал Шимко.

Процесс стал первым в своем роде и значительно подорвал доверие к судебно-медицинской системе. Расследование дела Клейменова продолжается.

Театральный скандал

Пожалуй, самым обсуждаемым в соцсетях делом уходящего года стал процесс над режиссером Кириллом Серебренниковым. Споры о роли талантливого деятеля искусств в криминальной истории не затихают. Общество разделилось на его заступников и противников. Причем первых большинство.

Напомним, Серебренников был задержан в качестве подозреваемого 22 августа. По версии следствия, режиссер, а также его предполагаемые соучастники с 2011 по 2014 год похитили не менее 68 млн рублей, выделенных для театрального проекта «Платформа».

Вместе с Серебренниковым по уголовному делу проходят сотрудники бухгалтерии и менеджеры «Седьмой студии», на счета которой поступали государственные средства. По версии следствия, предполагаемые соучастники указывали в отчетах для Минкульта завышенную стоимость проведенных мероприятий и ложное число сыгранных спектаклей. Конкретно Серебренникова обвиняют в том, что он поручал другим фигурантам заключать фиктивные договоры с подконтрольными фирмами и физическими лицами, якобы выполнявшими работы и услуги по проекту. На деле же деньги обналичивались и распределялись между руководством «Седьмой студии», утверждают следователи.

теракт Кирилл Серебренников Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Вина Серебренникова в совершении мошенничества в особо крупном размере подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскной деятельности, изъятыми в ходе расследования финансовыми документами и иными доказательствами. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении официального представителя СКР Светланы Петренко.

Одной из последних к уголовной ответственности была привлечена директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) София Апфельбаум. СКР считает, что, будучи директором департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта, она вступила в сговор с Серебренниковым и подписала соглашение о субсидировании проекта «Платформа» на сумму свыше 214 млн рублей.

Серебренников будет находиться под домашним арестом как минимум до 19 января 2018 года.