Прямой эфир

СКР не увидел криминала в действиях руководства полковника Захарченко

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи не установили криминальной составляющей в действиях руководства полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятках. Об этом сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко в эфире радиостанции «Вести FM».

«Следствие не видит криминальной составляющей в его [полковника Захарченко] руководстве», — приводит ее слова ТАСС.

По мнению Петренко, за действиями руководителей не было правильного и должного контроля, за что они и были уволены. Не увидела она криминала и в действиях подчиненных Захарченко.

«То есть они тщательно проверяли, направляли в контролирующие органы определенные материалы. Здесь тоже мы не видим ничего незаконного, его подчиненные действовали в точном соответствии со своими должностными обязанностями, которые оперативники должны исполнять», — заключила представитель СКР.

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в ТЭК, был задержан в сентябре прошлого года при получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартирах родственников были обнаружены деньги на общую сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог. 

Позже найденные у полковника и его близких миллиарды арестовали и разместили на счетах СКР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гражданская жена полковника Захарченко покинула территорию России
Адвокат заявил о незаконном обыске у подруги полковника Захарченко

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017