СКР не увидел криминала в действиях руководства полковника Захарченко

Следователи не установили криминальной составляющей в действиях руководства полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взятках. Об этом сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко в эфире радиостанции «Вести FM».

«Следствие не видит криминальной составляющей в его [полковника Захарченко] руководстве», — приводит ее слова ТАСС.

По мнению Петренко, за действиями руководителей не было правильного и должного контроля, за что они и были уволены. Не увидела она криминала и в действиях подчиненных Захарченко.

«То есть они тщательно проверяли, направляли в контролирующие органы определенные материалы. Здесь тоже мы не видим ничего незаконного, его подчиненные действовали в точном соответствии со своими должностными обязанностями, которые оперативники должны исполнять», — заключила представитель СКР.

Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в ТЭК, был задержан в сентябре прошлого года при получении взятки в 7 млн рублей. При обыске в квартирах родственников были обнаружены деньги на общую сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог.

Позже найденные у полковника и его близких миллиарды арестовали и разместили на счетах СКР.