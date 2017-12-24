Гражданская жена полковника Захарченко покинула территорию России

Гражданская супруга скандально известного полковника Дмитрия Захарченко Марина Семынина покинула Россию.

«Марина Семынина покинула Россию в понедельник», — заявил ТАСС источник, близкий к делу. Подробностей произошедшего собеседник агентства не уточнил.

Напомним, в начале декабря суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая просила изъять в доход государства имущество полковника Дмитрия Захарченко и его семьи более чем на 9 млрд рублей.

Захарченко курировал в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Его задержали при получении взятки в размере 7 млн рублей. При обыске в квартирах родственников были обнаружены деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей, происхождение которых он объяснить не смог.