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После скандала с VIP-камерами сменился начальник «Матросской Тишины»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Управление ФСИН по Москве назначило нового руководителя СИЗО «Матросская Тишина», где ранее разгорелся скандал из-за наличия якобы VIP-камер.

Новым руководителем изолятора назначен подполковник внутренней службы Сергей Поздеев. В понедельник, 19 февраля, глава столичного УФСИН генерал-майор Сергей Мороз представил его коллективу.

«Я надеюсь, что он сможет сформировать рабочий коллектив, потому что очень много должностей руководящего состава вакантно на данный момент», — отметил Мороз.

Как передает ТАСС, прежний руководитель СИЗО полковник Владимир Клочек был уволен в связи с уходом на пенсию. Сообщается, что Поздеев был заместителем руководителя УФСИН по Кировской области, где курировал оперативно- режимную работу.

Портал iz.ru писал о заявлении Мороза о том, что в московском СИЗО № 1 произойдут новые «кадровые изменения» в руководстве из-за скандала с VIP-камерами. В начале текущего года в СМИ были обнародованы фотографии и видеозаписи из камер, оборудованных отдельными туалетами и душевыми, а также с современной техникой. Позже проверка ФСИН подтвердила наличие нарушений в следственном изоляторе.

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