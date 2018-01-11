Опубликованы кадры из VIP-камер в «Матросской Тишине»

Портал iz.ru в четверг, 11 января, публикует фотографии и видеозаписи из VIP-камер в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

На снимках видно, что камеры оборудованы отдельными туалетами и душевыми, там также есть современные телевизоры.

Ранее 11 января стало известно об увольнении заместителя начальника московского СИЗО «Матросская Тишина». Еще трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам проверки, выявившей наличие в изоляторе VIP-камер.

Прокурорская проверка, в ходе которой было выявлено несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, была проведена в «Матросской Тишине» в декабре прошлого года. Тогда выяснилось, что в изоляторе есть спецкамеры для «особо важных» арестантов. Факты нарушений подтвердили и проверки ФСИН.