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Опубликованы кадры из VIP-камер в «Матросской Тишине»

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Фото: IZ.RU
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Портал iz.ru в четверг, 11 января, публикует фотографии и видеозаписи из VIP-камер в следственном изоляторе «Матросская Тишина».

На снимках видно, что камеры оборудованы отдельными туалетами и душевыми, там также есть современные телевизоры.

Ранее 11 января стало известно об увольнении заместителя начальника московского СИЗО «Матросская Тишина».  Еще трех сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности по итогам проверки, выявившей наличие в изоляторе VIP-камер.

Прокурорская проверка, в ходе которой было выявлено несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, была проведена в «Матросской Тишине» в декабре прошлого года. Тогда выяснилось, что в изоляторе есть спецкамеры для «особо важных» арестантов. Факты нарушений подтвердили и проверки ФСИН.

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