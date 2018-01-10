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У Улюкаева появились два сокамерника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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У осужденного экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева в СИЗО «Кремлевский централ» появились сокамерники. Об этом сообщает «РИА Новости».

Имена этих людей пока не разглашаются. Отмечается, что оба сокамерника моложе бывшего министра и претензий к ним у Улюкаева нет.

«Несмотря на то что Улюкаев очень просил находиться в камере в одиночестве, к нему после перевода из карантина подселили еще двух сокамерников. С ними сейчас он и находится в СИЗО. Кто эти люди, на данный момент неизвестно», — сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

15 декабря суд признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей.

Приговор пока не вступил в силу, поэтому Улюкаев помещен в федеральный изолятор № 1.

После этого экс-министру была предоставлена возможность оставаться в одиночном заключении 10 дней до проведения беседы с психологами, которые и определили позже, в какой общей камере лучше его разместить.

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