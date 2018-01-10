Прямой эфир
Сюжет:

Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО «Кремлевский централ»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки в два млн рублей, помещен в трехместную камеру СИЗО «Кремлевский централ».

Об этом рассказал в среду, 10 января, источник в правоохранительных органах.

«Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет», — цитирует его «Интерфакс».

15 декабря суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. До вступления приговора в силу Улюкаев помещен в федеральный изолятор № 1. 

16 декабря Улюкаев сказал, что намерен писать стихи и думать о жизни во время нахождения в камере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-министр Улюкаев переведен из карантина в камеру СИЗО
Улюкаев оценил кашу в «Матросской Тишине»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Вконтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017