Улюкаева поместили в трехместную камеру СИЗО «Кремлевский централ»

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки в два млн рублей, помещен в трехместную камеру СИЗО «Кремлевский централ».

Об этом рассказал в среду, 10 января, источник в правоохранительных органах.

«Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет», — цитирует его «Интерфакс».

15 декабря суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти». Экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 130 млн рублей. До вступления приговора в силу Улюкаев помещен в федеральный изолятор № 1.

16 декабря Улюкаев сказал, что намерен писать стихи и думать о жизни во время нахождения в камере.