Прокуратура выявила нарушения в «Матросской Тишине»

Как стало известно iz.ru, прокуратура города Москвы направила в Следственный комитет материалы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве, известного как СИЗО «Матросская Тишина».

Поводом для решения стала проведенная прокуратурой проверка, в результате которой руководство «Матросской Тишины» было уличено в злоупотреблении должностными полномочиями.

«В декабре прошлого года прокурор столицы в ходе проверки в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве выявил несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства», — заявили в прокуратуре.

В результате начальнику УФСИН России по г. Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений, а в Следственный комитет были переданы материалы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г. Москве.

В декабре iz.ru сообщал о том, что бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев остался доволен меню в СИЗО «Матросская Тишина».