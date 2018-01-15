Скандал с VIP-камерами приведет к новым увольнениям в «Матросской тишине»

В московском СИЗО № 1 («Матросская тишина») произойдут новые «кадровые изменения» в руководстве из-за скандала с VIP-камерами. С таким заявлением выступил начальник УФСИН по столице Сергей Морозов.

Он подчеркнул, что «Матросская тишина» поставлена «на особый контроль как учреждение со сложной обстановкой», передает «РИА Новости».

В свою очередь зампред Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что камеры, в которых содержались подозреваемые в мошенничестве, располагались в одном из корпусов СИЗО № 1.

Они были оснащены современными холодильниками, набитыми деликатесами, и большие телевизорами. Начальство «Матросской тишины» не смогло объяснить данную ситуацию.

Как писал портал iz.ru, 11 января из-за скандала был уволен замначальника СИЗО № 1, еще трое сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности.