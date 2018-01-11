Уволен замначальника СИЗО «Матросская Тишина»

Замначальника СИЗО «Матросская Тишина» уволен, еще три сотрудника привлечены к дисциплинарной ответственности по итогам проверки, выявившей наличие в изоляторе VIP-камер. Об этом в четверг, 11 января, сообщает ФСИН России.

В декабре прокуратура города Москвы провела проверку, в ходе которой было выявлено несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых нормам федерального и уголовно-исполнительного законодательства. Речь идет о спецкамерах для «особо важных» подследственных и обвиняемых. Факты нарушений подтвердили и проверки ФСИН.

«В настоящее время одна из них завершена, по ее результатам один сотрудник (заместитель начальника учреждения по оперативной работе) уволен, три сотрудника оперативного отдела СИЗО привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении ФСИН.

Материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы. Инспектирование «Матросской Тишины» продолжается, итоги остальных проверок будут сообщены дополнительно.



