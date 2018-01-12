СМИ назвали «спонсора» создания VIP-камер в «Матросской тишине»

Ремонт в московском СИЗО «Матросская тишина», где в конце прошлого года были обнаружены VIP-камеры, оплатил некий человек, известный как Дионисий Золотов, осужденный в апреле 2017-го на шесть с половиной лет лишения свободы за мошенничество. По информации BFM, он является известным «решальщиком» (участник криминальной группировки, занимающийся решением особых вопросов).

Осведомленные источники радиостанции утверждают, что Золотов организовал поставку стройматериалов, новой сантехники и светосберегающих ламп. Все это было официально оформлено через адвокатов заключенного как «гуманитарная помощь».

Эту информацию BFM подтвердил и защитник заключенного Иван Миронов.

«В СИЗО он отправил плитку, краску, пластиковые окна, новую сантехнику и даже энергосберегающие лампочки. За счет предоставленных стройматериалов были отремонтированы полностью десять камер, которые заселены следственно-арестованными. Остальная половина этажа (еще десять камер) уже готова на 70%. Также за счет Золотова наконец построили второй КПП, о котором давно мечтами все следователи и адвокаты. На пятом этаже отремонтировали коридоры, отремонтирована и запущена прачечная с современным оборудованием, которая обслуживает весь корпус (до 600 человек), а также новые тренажеры для спортзала», — указал адвокат.

В декабре 2017 года в «Матросской тишине» была проведена прокурорская проверка, в ходе которой было выявлено несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Выяснилось, что в изоляторе есть спецкамеры для «особо важных» арестантов. Факты нарушений подтвердили и проверки ФСИН.

11 января стало известно об увольнении заместителя начальника изолятора. Еще три сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. В тот же день портал iz.ru опубликовал фотографии и видеозаписи из VIP-камер в «Матросской тишине».