Столичный омбудсмен не обнаружила VIP-камер в «Матросской Тишине»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева не обнаружила VIP-камер в следственном изоляторе «Матросская Тишина». В тех, которые в СМИ назвали VIP-камерами, содержатся граждане стран Центральной Азии и Белоруссии, сообщила она журналистам после посещения СИЗО.

«Мы сегодня поехали туда и сами увидели, что то, что в СМИ назвали VIP-камерами, — это камеры, где сделали ремонт и они находятся в том состоянии, в каком должны находиться в XXI веке», — отметила Потяева.

По словам омбудсмена, в камерах есть те же ярусные кровати. Однако в них «нет протечек, отремонтированы стены, поэтому там просто чисто». Потяева также подтвердила наличие холодильников и плазменных телевизоров.

«Но мы побывали в тех камерах, где нет ремонта, — там тоже холодильники и плазменные телевизоры, но стены обшарпаны и туалетные комнаты тоже нуждаются в ремонте», — отметила она.

Потяева считает позитивным привлечение спонсоров для ремонта СИЗО. По ее словам, некоторые заключенные сказали ей, что сами готовы сделать ремонт, если им дадут краску и другие стройматериалы, передает ТАСС.

Портал iz.ru писал о заявлении начальника УФСИН по столице Сергея Мороза о том, что в руководстве московского СИЗО № 1 произойдут новые «кадровые изменения». Скандал вокруг следственного изолятора разгорелся после публикации в СМИ фото и видео камер, оборудованных отдельными санузлами, а также оснащенных современной техникой.

Прокурорская проверка, в ходе которой было выявлено несоответствие условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых,прошла в «Матросской Тишине» в декабре прошлого года. Тогда выяснилось, что в изоляторе есть спецкамеры для «особо важных» арестантов. Факты нарушений подтвердили и инспекции ФСИН.