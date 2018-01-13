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Число заключенных в России достигло исторического минимума

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Число заключенных в России достигло исторического минимума. Согласно данным, обнародованным Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) РФ, по состоянию на 1 января 2018 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось более 602 тыс. человек.

По информации ФСИН РФ, самое значительное сокращение произошло во взрослых колониях: в 713 исправительных учреждениях отбывают наказание 494,9 тыс. человек, что на 24,5 тыс. меньше, чем год назад.

Сообщается, что среди заключенных — 47,7 тыс. женщин. В 13 домах ребенка при женских колониях проживают 535 детей в возрасте до трех лет.

Портал iz.ru в четверг, 11 января, опубликовал фотографии и видеозаписи из VIP-камер в следственном изоляторе «Матросская тишина», в которых содержатся особо важные арестанты. На снимках видно, что камеры оборудованы отдельными туалетами и душевыми, там также есть современные телевизоры. По данному факту прокуратура Москвы начала проверку.

Ранее сообщалось о том, что в России совершается меньше всего в мире побегов из мест заключения. Об этом говорится в исследовании НИИ ФСИН РФ. По данным института, за 2016 год в стране было зафиксировано всего пять побегов из колоний и СИЗО, в то время как в США — 1,6 тыс.

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