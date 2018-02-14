Госслужащих выведут на антикоррупционную воду

Сотрудники Центробанка, Пенсионного фонда, фондов социального и обязательного медицинского страхования и других организаций, проинформировавшие работодателя о фактах коррупции в ведомстве, попадут под защиту. При этом уволить информатора смогут только по его собственному желанию или по решению специально созданной комиссии, которое можно будет обжаловать. Такие поправки ко второму чтению закона «О противодействии коррупции» будут рассмотрены на одном из ближайших заседаний профильного комитета Госдумы. Эксперты называют инициативу логичной, однако опасаются искажений при ее реализации на практике.

В думском комитете по безопасности и противодействии коррупции подготовили поправки к законопроекту о защите сотрудников государственных и коммерческих фирм, сообщивших руководству или в прокуратуру о коррупции в компании. Внести изменения в закон «О противодействии коррупции» предложило правительство РФ в октябре 2017 года. В декабре Госдума приняла документ в первом чтении с условием доработки — правовое управление нижней палаты указало на ряд недостатков.

Действующее законодательство обязывает государственных и муниципальных служащих сообщать о фактах коррупции в ведомстве представителям работодателя (во многих учреждениях для этого образованы службы внутреннего контроля) или в прокуратуру.

Сейчас, по итогам первого чтения, законопроект предлагает гарантировать информатору полную конфиденциальность, а также запретить раскрывать подробности его докладной. Также предусмотрено право на бесплатную юридическую помощь и двухлетний иммунитет от увольнения и понижения в должности. Если же такой сотрудник совершит дисциплинарный проступок, то наложить взыскание на него сможет только специально созданная комиссия — коллегиальный орган, решение которого можно обжаловать.

Ко второму чтению в документ предложено внести ряд уточнений. Теперь право на защиту будут иметь госслужащие, сотрудники коммерческих компаний, а также работники Центробанка, Пенсионного фонда, фондов социального и обязательного медицинского страхования и других организаций, созданных на основании федеральных законов.

Кроме того, под защиту попадут информаторы из госкорпораций и публично-правовых компаний. На нее смогут рассчитывать все те, на кого распространяется действие антикоррупционного законодательства, пояснил «Известиям» замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

При этом работодатель может уволить или перевести информатора на другую работу только по его заявлению или после рассмотрения вопроса на заседании специально созданного коллегиального органа. При этом комиссия обязана направить все материалы дела прокурору и пригласить его на заседание.

Согласно поправкам, информатор вправе получить защиту не только в случае увольнения, но и любого ухудшения условий труда, снижения зарплаты, а также прямых и косвенных угроз, преследований или других форм дискриминации. Однако за ложный донос ему будет грозить уголовная ответственность.

Авторы также решили конкретизировать и само понятие «коррупционные нарушения». Сотрудник сможет сообщать не только о попытке склонить к нарушению закона его лично, но и о проступках коллег или своего руководства.

Ко второму чтению парламентарии также решили, что порядок уведомления, перечень сведений в нем, регистрация документа и организация проверки будет определяться не постановлением правительства, как было предложено в первом чтении, а самим учреждением — на основании типового положения. Его утвердит президент.

— Логично, если стандарты для ФСБ, Генпрокуратуры или Верховного суда установит глава государства, а не правительство, с учетом статуса сотрудников этих организаций, — заявил Анатолий Выборный.

Управляющий партнер юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр напомнил, что правоотношения в сфере защиты трудовых прав лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, до сих пор не отрегулированы на законодательном уровне. Однако эта норма должна получить правильное практическое применение, считает он.

— Необходимо обратить внимание, что для увольнения защищаемых лиц не всегда необходимо проводить заседание уполномоченного коллегиального органа — при наличии заявления его могут уволить без созыва комиссии. Данное обстоятельство в определенных случаях может сыграть как добрую службу, так и иметь отрицательное значение — дает возможность работодателю для морального давления на защищаемое лицо, — отметил юрист.

Что касается требования закона об обеспечении конфиденциальности сведений об информаторе, то следовать ему на практике будет сложно в силу большого количества вовлеченных в этот процесс людей.

Поправки направлены на привлечение большего количества информаторов, поскольку будут реализованы меры защиты именно таких лиц, считает исполнительный директор юридической компании «Глазунов и Семёнов» Дмитрий Семёнов. По его мнению, законопроект создаст благоприятные условия для предотвращения коррупции.