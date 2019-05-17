Минтай по-тюремному: УФСИН Москвы назвало лучшего повара в СИЗО

В следственном изоляторе № 4 Москвы состоялся конкурс поваров, готовящих еду для арестантов столичных СИЗО. Участие в нем приняли семь осужденных, отбывающих наказание в хозяйственных отрядах. В состав жюри конкурса вошел член ОНК Москвы, обозреватель «Известий» Борис Клин, который не только попробовал произведения тюремного кулинарного искусства, но и выяснил, как изменилось питание в изоляторах в последние годы.

Шестеро конкурсантов прибыли из своих СИЗО под конвоем, а повар «четверки» выступал на «домашней» площадке. Как заверили организаторы соревнования, ни один из участников не знал, что и из каких продуктов предстоит готовить. Задание объявили, лишь когда арестанты построились у рабочих мест. Из картошки, лука, моркови и минтая за 45 минут надо было приготовить ужин. Рыбу и гарнир к ней можно было сварить, пожарить, потушить, тут ограничений не было. Некоторые повара захватили с собой свои приправы и даже сковородки.

Все участники на свободе имели опыт работы поварами и прошли отборочный тур в своих изоляторах. Так что в «четверку» съехались лучшие из лучших, в том числе одна девушка — повар женского СИЗО № 6 Юлия Елкина.

Поскольку в СИЗО заключенным коровьего масла не положено (за исключением больных, а также беременных и кормящих женщин), в приготовленных блюдах чувствовался избыток маргарина или подсолнечного масла. Некоторые повара даже заботливо вытащили из рыбы кости. Одни приготовили минтай в кляре, другие просто пожарили. Двое участников добавили к столу соус тартар из сметаны с чесноком, а Юлия Елкина еще и гренки, сложенные в виде решетки. При этом некоторые блюда были щедро сдобрены специями и оказались чересчур острыми.

Жюри, в состав которого вошли члены ОНК Москвы и сотрудники УФСИН, оценивали как внешний вид приготовленного блюда, так и его вкусовые качества. Имел значение и внешний вид самого повара — за работу без перчаток снижали оценки.

В итоге первое место занял повар СИЗО № 3 Николай Баскаков. В 2007 году он окончил московский колледж № 10 по специальности «повар-кондитер». Работал во многих столичных кафе и ресторанах, включая «Турандот». А в 2018 году был осужден на пять с половиной лет за хранение наркотиков для личных нужд.

Кстати, в четверг заключенным СИЗО № 4 подавали как раз жареный минтай с тушеным картофелем. Но он вряд ли оказался столь же высокого качества, как конкурсные блюда.

— С питанием заключенных есть две проблемы. Первая — это отсутствие опыта даже у профессиональных поваров в приготовлении не порционных блюд, а массовых, большими объемами, например в огромных чанах на 2,5 тыс. человек одновременно. А вторая — соотношение цены и качества закупаемых продуктов. Закупаются продукты недорогие, из рыбы — сельдь соленая и несоленая, путассу и реже минтай, — пояснила бывший член ОНК Москвы трех созывов, а ныне ведущий аналитик УФСИН Москвы Анна Каретникова.

По ее словам, заключенным не нравятся каши из перловки и сечки.

— Иногда к нам поступает маринованная капуста, и она тоже сильно не нравится, у нее специфический и не слишком приятный запах, и есть ее затруднительно, — пояснила собеседница «Известий». — Популярны у заключенных рис и гречка, гороховый суп, гороховые каши, хорошая картошка, хотя иногда поступает и проросшая, и тогда заключенные отказываются от нее.

Есть проблемы и с комбинированными блюдами, например кашами, перемешанными с мясом, или макаронами по-флотски. Там трудно проверить количество мяса. Кроме того, возникают претензии и у части верующих заключенных: ведь если мясо нехаляльное или некошерное, будучи перемешанным с кашей, оно делает непригодной в пищу по религиозным причинам и ее.

При этом Анна Каретникова подчеркнула, что за последние годы качество питания в СИЗО Москвы радикально улучшилось.

— Пять лет назад, когда мы в составе ОНК проверяли его, это действительно была баланда, а жилистое мясо лежало грустной кучкой, есть его не хотели. А теперь азу и гуляш вполне приличные, — отметила она. — Предметом особой гордости УФСИН Москвы стали недавно приобретенные котлетные аппараты.

Три победителя конкурса поваров — Николай Баскаков из СИЗО № 3, Алексей Батов из СИЗО № 7 и Юлия Елкина из СИЗО № 6 были награждены грамотами. Они могут получить благодарности от начальников своих изоляторов, что будет учтено при рассмотрении просьб об условно-досрочном освобождении. Следующий конкурс поваров УФСИН Москвы собирается провести осенью.