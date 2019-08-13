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Власти Вьетнама задержали сенегальца с 1,5 кг кокаина в желудке

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Фото: Global Look Press/Godong/Pascal Deloche
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Сенегалец попытался провезти во Вьетнам около 1,6 кг кокаина в желудке, но был задержан на таможне аэропорта города Хошимин. Об этом сообщает местное издание VnExpress International.

Сотрудники таможни обратили внимание на 39-летнего мужчину, который вел себя подозрительно. После чего они остановили его для проведения досмотра, но африканец поднял шум и оказался сотрудничать с полицией.

Тем не менее специалисты заставили его пройти сканирование. На изображениях сотрудники увидели странные предметы в животе сенегальца. Правоохранители предположили, что это могли быть наркотики. Тогда подозреваемого доставили в больницу, где врачи извлекли из его желудка 77 гранул спрессованного кокаина весом около 1,6 кг.

По предварительным данным, сенегалец вылетел из Нигерии в Эфиопию, оттуда самолетом прибыл в Таиланд, после чего добрался до Вьетнама. По всей видимости, он проглотил наркотики и таким образом сумел успешно пройти проверки безопасности во всех трех странах на своем пути.

Во Вьетнаме лицам, осужденным за хранение или контрабанду более 600 г героина или более 2,5 кг метамфетамина, грозит смертная казнь.

В середине июля сообщалось, что в аэропорту Барселоны задержали 65-летнего мужчину, пытавшегося ввезти в Испанию полкилограмма кокаина под париком.

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