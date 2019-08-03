В Германии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Немецкие правоохранители изъяли крупнейшую в истории партию кокаина — 4,5 т на сумму €1 млрд (около 70,5 млрд рублей) в порту города Гамбург. Об этом сообщило издание Guardian.

Представители таможенной службы Гамбурга сообщили, что контейнеры с грузом были обнаружены две недели назад по прибытию из уругвайской столицы Монтевидео. Наркотики предназначались для отправки в бельгийский Антверпен.

Перевозчики указали, что внутри контейнеров находятся соевые бобы. Однако при осмотре сотрудники ведомства обнаружили 221 черных сумки с упаковками спрессованного кокаина. В целях безопасности наркотики были уничтожены, отмечает «Газета.ru».

26 июля сообщалось, что в Антверпене (Бельгия) двое наркоторговцев попросили полицию вызволить их из контейнера с кокаином. Мужчины несколько часов просидели в транспортировочном контейнере с кокаином во время аномальной жары.