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Сбежавшего наркобарона и троих сотрудников СБУ задержали на Украине

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Фото: Global Look Press/Thomas Frey/dpa
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На Украине задержали интернет-наркобарона Амоса Дова Сильвера, сбежавшего от правоохранителей при экстрадиции в Израиль. Об этом 17 августа сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Мужчину схватили в одной из областей Украины, точное место не указывается. Сейчас он ожидает отправки в Израиль. Вместе с преступником задержаны трое сотрудников СБУ по подозрению в пособничестве преступнику при бегстве.

Дов Сильвер сбежал из киевского аэропорта Борисполь 15 августа за несколько минут до экстрадиции. По данным «Страна.UA» при досмотре у сопровождавшего Дова Сильвера сотрудника СБУ нашли в ручной клади нож. Пока мужчина доказывал пограничникам, что имеет право на провоз подобных предметов, злоумышленник пустился бежать. Догнать его сотрудники СБУ не смогли.

Однако, как пишет «РИА Новости» со ссылкой на израильские СМИ, Дов Сильвер прошел паспортный контроль и «потерялся» в зоне бутиков Duty Free. По факту бегства возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

СБУ называет Дова Сильвера гражданином Израиля, а киевская прокуратура — гражданином США. Агентство УНИАН со ссылкой на полицию Киевской области пишет, что у мужчины двойное гражданство.

По данным Jerusalem Post Дов Сильвер является владельцем крупной онлайн-сети по продаже наркотиков с ежемесячной выручкой более $16 млн. В Израиле мужчину обвиняют в руководстве преступной организацией, массовом сбыте наркотиков и вовлечении несовершеннолетних в наркоманию. После объявления в международный розыск Дова Сильвера задержали в Киеве в марте.

Ранее украинские СМИ рассказали о рецидивисте-рекордсмене по количеству полученных приговоров.

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