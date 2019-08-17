«Враг Порошенко № 1» обвинил его в выводе из Украины не менее $8 млрд

Бывший президент Украины Петр Порошенко за время нахождения на посту главы государства вывел из страны по меньшей мере $8 млрд. Об этом заявил американский миллиардер Сэм Кислин в интервью «Страна.UA», которое было опубликовано 16 августа.

Бизнесмен украинского происхождения, «враг Порошенко № 1», вернулся на историческую родину 13 августа, чтобы встретиться с новым руководством страны и обсудить преступления экс-лидера Украины.

Несмотря на то, что Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах, генпрокурор Юрий Луценко бездействует, уверен Кислин.

«Порошенко и Луценко — коррупционеры, которые работали не на свой народ, а на свои карманы, и украли очень много денег. Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд. Только по известным мне фактам через госкомпанию «Центрэнерго» было выведено от $700 млн до $800 млн», — заявил миллиардер.

Кислин утверждает, что уже встретился с рядом высокопоставленных чиновников, в том числе с главой Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым. Бизнесмен утверждает, что дела против Порошенко возбуждены и в США, в частности, расследуется кража средств из кредитного транша, выделенного Международным валютным фондом (МВФ).

«Есть основания полагать, что все эти деньги ушли не по назначению, их вывели в виде рефинансирования на коммерческие банки, а дальше они рассосались по карманам. Всё это делалось по распоряжению Порошенко. <…> Не было контроля и прозрачности за расходованием средств МВФ», — подчеркнул предприниматель.

Миллиардер утверждает, что может подключить к расследованию международные правоохранительные органы, чтобы добиться не только наказания для старой власти, но и возвращения в бюджет украденных средств.

Сэм Кислин — американский миллиардер. В прошлом — заммэра Нью-Йорка, а сейчас — заместитель личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани.

В 2018 году предпринимателю запретили въезд на Украину на пять лет под предлогом «защиты экономических интересов». Однако Кислин утверждает, что это было сделано с личной санкции Порошенко, который испугался обвинений в коррупции со стороны предпринимателя. Ранее миллиардер уже рассказал о схеме закупки угля, которую в 2016 году якобы лично разработал и внедрил экс-президент Украины. После жалобы Кислина запрет на въезд был снят.

12 августа Порошенко пришел на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Экс-лидер явился в сопровождении охранников и защитников, которые при этом не спасли его от активистов, забросавших его яйцами.