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Против главы СБУ возбудили уголовное дело

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против главы Службы безопасности Василия Грицака.

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«8 августа на основании постановления следственного судьи Соломенского райсуда Киева внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в отношении главы СБУ Василия Грицака», — сообщило 16 августа украинское издание «Буквы».

Указывается, что НАБУ пока не предъявило обвинение подозреваемому.

Досудебное расследование начато по факту возможного «искусственного создания доказательств обвинения и других фальсификаций» главой СБУ и другими должностными лицами правоохранительных органов.

Отмечается, что уголовное дело рассматривается по статье УК Украины «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности».

Грицак возглавляет СБУ с июля 2015 года. В июне этого года Верховная рада отказалась поддержать инициативу президента страны Владимира Зеленского об увольнении Грицака. В настоящее время и.о. главы СБУ является Иван Баканов.

13 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

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