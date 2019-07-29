Эксперт раскрыл цель грядущей реформы СБУ

Реформа Службы безопасности Украины (СБУ) по сути сведется к замене на лояльных к новой власти людей в важной для государства структуре, поделился своим мнением с «Известиями» украинский политолог и экономист Александр Дудчак.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал, что СБУ планируют коренным образом реформировать. У спецслужбы предполагают усилить контрразведывательную деятельность. При этом несвойственные ей функции, такие как экономика и борьба с коррупцией, СБУ не должна выполнять, считает Данилюк.

«Это скорее тактический ход, чтобы переформатировать службу под свои интересы и убрать тех, кого сложно убрать по закону», — рассказал политолог Александр Дудчак.

По его словам, СБУ действительно последние пять лет занималась в основном политическими преследованиями и решением экономических вопросов в пользу тех, кто пришел к власти путем государственного переворота.

Однако предложенная реформа вряд ли кардинально изменит ситуацию, считает эксперт. Он предположил, что тот факт, что СБУ будет меньше заниматься экономическими вопросами, вероятно, временное явление. При этом Дудчак выразил опасения, что в связи с усилением контрразведки в стране активизируется борьба с идеологическими противниками.

Ранее 26 июля Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство о возможном захвате власти бывшим президентом Петром Порошенко.