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На Украине призвали к военному вторжению в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал Киев срочно ввести войска в Россию. Об этом 27 июля он написал в Facebook.

По его словам, переброска армии необходима для «поддержки новых демократических властей».

«Парламент Украины уже сейчас должен собраться и дать разрешение верховному главнокомандующему на ввод войск», — написал Кухар.

Помимо этого, он предложил обучить украинских военных российским законам, чтобы они могли в рамках законодательства действовать на территории чужой страны.

Отношения Москвы и Киева резко ухудшились после государственного переворота на Украине в 2014 году. В марте того же года жители Крыма высказались на референдуме за присоединение к России, а на востоке Украины начался вооруженный конфликт. Украинские власти считают полуостров оккупированной территорией, а в организации конфликта на востоке обвиняют Москву. Россия заявляет, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права. Кроме того, Москва отрицает участие в конфликте в Донбассе.

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