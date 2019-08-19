Украинцы осудили бросившую на землю кусок каравая жену Нетаньяху

Украинские пользователи Сети негативно отреагировали на поступок супруги премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сары, которая по прилете в Киев бросила на землю кусок каравая, которым чету встречали в аэропорту. Многие посчитали, что такой жест задел не только принимающую сторону, но и самого главу израильского правительства.

«Оказывается, построить государство легче, чем жену», — пошутила пользователь Галина Д. в комментариях на странице украинского издания «Страна.ua» в Facebook.

«Ну так положи обратно на блюдо, зачем бросать. В каком хлеву ее воспитывали?» — добавила пользователь Ирина Х.

«Хорошо, хоть не плюнула в лицо», — отметил Виталий Г.

Однако были и те, кто защитил Сарку Нетаньяху. Некоторые пользователи предположили, что она может не есть хлеб или просто была не голодна.

«Ну не авакадо же», — написал Дмитрий П., намекая на приверженность супруги Нетаньяху правильному питанию.

Ранее 19 августа в Сети появилось видео из аэропорта Киева. На кадрах видно, что Беньямина Нетаньяху с супругой встречали девушки в украинских нарядах, которые держали в руках каравай с солью. Глава правительства Израиля, уже знакомый с такой традицией, отломил кусок каравая, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, которая просто бросила его на землю.

Издание Ynet уточняло, что проблемы начались еще в израильском аэропорту перед полетом в Киев. По данным журналистов, Сара Нетаньяху отчитала командира корабля за то, что тот не поприветствовал ее должным образом при посадке в лайнер. После этого глава экипажа был вынужден обратиться к ней лично.

«Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного полета», — сказал командир.

Это первый визит Биньямина Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. Утром 19 августа он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. Израильский премьер ранее сообщал, что планируется обсудить вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами», в том числе создание зоны свободной торговли и пенсионное соглашение.

Также политики почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре, где в 1941 году войсками нацистской Германии и украинскими коллаборационистами были массово казнены евреи и другие советские граждане и военнопленные. Всего было расстреляно более 100 тыс. человек.

Визит намечен на период с 18 по 20 августа — примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.