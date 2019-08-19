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Появилось видео с бросившей на землю кусок каравая женой Нетаньяху

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Фото: twitter.com
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Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара, сопровождающая супруга во время визита в Киев, бросила на землю кусок традиционного каравая, которым израильскую делегацию встречали в аэропорту украинской столицы.

Как сообщает Пятый канал в понедельник, 19 августа, по прилете в Киев супругов у трапа самолета встречали девушки в национальных костюмах с караваем и солью. Премьер-министр Израиля, знакомый с традицией, отломил кусок, макнул его в соль и надкусил, после чего передал хлеб жене. Сара Нетаньяху не стала пробовать угощение и бросила его под ноги.

Кроме того, сообщается, что во время полета супруга премьер-министра пыталась сделать замечание командиру самолета из-за того, что он должным образом не поприветствовал ее при посадке на борт. Она сделала попытку зайти в кабину пилотов, однако ее туда не пустили. Отмечается, что первый пилот был вынужден перед посадкой в Киеве сделать дополнительное объявление по громкой связи.

Это первый визит Биньямина Нетаньяху в Киев за последние 20 лет. Утром 19 августа он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мариинском дворце. По словам израильского премьера, они планируют обсудить вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами».

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