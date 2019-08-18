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Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину

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Фото: ТАСС/Zuma
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами». Об этом он заявил 18 августа перед вылетом в Киев.

«Я сейчас отправляюсь с важным визитом на Украину по приглашению нового президента Зеленского. Есть сотни тысяч граждан Израиля, приехавших из Украины, которые являются живым связующим звеном между двумя государствами, и эта связь между нами укрепляется», — цитирует Нетаньяху «РИА Новости».

Среди тем, которые будут обсуждаться на встрече с Зеленским израильский премьер назвал создание зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и другие вопросы.

Визит намечен на период с 18 по 20 августа. Это примерно за месяц до выборов в Израиле, перед которыми Нетаньяху стремится заручиться поддержкой многочисленной общины выходцев из бывшего СССР.

14 августа в пресс-службе украинского президента отметили, что Зеленский и Нетаньяху почтят память жертв трагедии в Бабьем Яре.

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