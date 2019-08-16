На Украине назвали имя главного автора речей Зеленского

Глава Украины Владимир Зеленский является главным автором своих речей, сообщил заместитель руководителя офиса президента по гуманитарным вопросам Юрий Костюк. При этом он не стал скрывать, что есть «узкий круг креативных людей», который помогает украинскому лидеру в написании текстов выступлений.

«Но главный у нас райтер на самом деле президент», — цитирует Костюка «Страна.ua» в пятницу, 16 августа.

В качестве примера он привел инаугурационную речь главы государства, в которой «очень много мыслей и таких находок лично президента». При этом обращение Зеленского к украинцам и президенту России Владимиру Путину он назвал «общим». Костюк отметил, что в создании речей принимает участие он сам и Сергей Шефир, который работал в «Студии «Квартал 95».

24 июня команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы государства. В списке достижений — 20 пунктов. Среди них — внесение на рассмотрение Верховной рады 16 законопроектов, старт перезапуска судебной реформы, презентация западным инвесторам стратегии восстановления Донбасса, привлечение большого бизнеса к решению значимых социальных проблем. Также в заслуги Зеленского записали «открытие улицы Банковой для людей», «развенчание мифов о дефолте», отмену школьной формы и установление новой формы обращения к президенту — по имени.