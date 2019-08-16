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Картины с изображением шаурмы и пингвинов в Раде украсили офис Зеленского

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Фото: facebook.com/tatyana.kostenko.71
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Президент Украины Владимир Зеленский для украшения своего офиса выбрал работы современных украинских художников. Об этом рассказала первый заместитель директора Музея истории Киева Татьяна Костенко.

По ее словам, картины Зеленский лично выбрал из коллекции музея.

«Стены украшают работы современных украинских художников, которые гарант выбрал лично из коллекции музея для представления их в офисе президента», — написала она в Facebook.

В частности, на одной из работ депутаты в зале заседаний Верховной рады изображены в виде пингвинов, на другой изображен киоск с шаурмой, передает ТАСС.

В конце мая Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу. По мнению политика, уличный фастфуд помогает не «забронзоветь» и не отрываться от людей. Он отметил, что это полезно для тех, кто «во власти».

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