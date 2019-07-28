Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат Нетаньяху с Путиным

Израильская партия «Ликуд» перед выборами вывесила на здании штаб-квартиры фотографии своего лидера, премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, с российским президентом Владимиром Путиным и премьером Индии Нарендрой Моди.

На фотографии Путин и Моди с улыбкой пожимают Нетаньяху руки, передает «РИА Новости».

Предвыборный слоган израильского премьера — «Другая лига».

Нетаньяху и его партия выиграли выборы в апреле, но премьер не смог сформировать коалицию и кабинет министров. 30 мая парламент Израиля проголосовал за самороспуск и назначил досрочные выборы на 17 сентября.